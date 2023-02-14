Израильский MAFAT также хочет разработать вирусы или микробы для обнаружения взрывчатых веществ в полевых условиях в рамках процесса их нейтрализации.

Высокопоставленный чиновник Минобороны бригадный генерал Дэнни Голд заявил, что израильские лазеры ПВО способны сбивать дроны-камикадзе, которые Иран отправляет России для использования в войне против Украины.

Выступая на конференции по искусственному интеллекту в Тель-Авивском университете, директор MAFAT (Управление оборонных исследований и разработок Минобороны Израиля) сказал, что его ведомство работает над разработкой "следующего поколения с использованием лазеров". Об этом пишет The Jerusalem Post.

Дэнни Голд рассказал о многочисленных успешных испытаниях по уничтожению ракет "с помощью очень сложной системы лазерного оружия".

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"Мы сделали то же самое для минометов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. Иранские БПЛА отправляют в Украину? Это та же концепция. Мы могли бы и их сбить", - сказал генерал.

Голд помимо этого также рассказал о желании разработать вирусы или микробы для обнаружения взрывчатых веществ в полевых условиях в рамках процесса их нейтрализации.

"Мы хотим совершить революцию в ДНК… и синтетической биологии. Мы хотим разработать такие вещи, как вирусы или микробы, которые будут обнаруживать взрывчатые вещества в поле и излучать свет, и мы можем убрать свет в процессе уничтожения взрывчатых веществ. Это также может быть использовано в медицине, в инженерии и с датчиками. Это еще одна новая технология, которая переживает бум", - сказал глава MAFAT.

Лазерное оружие - что известно

Как сообщал УНИАН, США в рамках гонки за вооружением с Россией и Китаем разрабатывают новейшие лазеры-убийцы, которыми будут оснащать свои военные корабли. Их главное преимущество - способность уничтожать гиперзвуковые ракеты в воздухе. Новейшие лазеры называют "убийцам авианосцев", поскольку они могут атаковать мишени со скоростью света, что сводит на нет преимущества гиперзвуковой оружия РФ и Китая.

Новая технология будет использовать ядерную энергию. Перед ней якобы беспомощны российские гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" и "Циркон", а также китайские системы ПРО DF-21 и DF-26.

Ранее сообщалось, что в 2024 году исследовательская лаборатория ВВС США проведет первые масштабные испытания авиационного боевого лазера, разработка которого ведется по проекту SHiELD. Разработчиками этого лазера выступают американские компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing.

Также США провели успешные испытания мощного лазерного комплекса Advanced Test High Energy Asset (ATHENA). Он уничтожил несколько летящих БПЛА на военной базе в Оклахоме, продемонстрировав, что он способен эффективно применяться в реальном бою. В частности, защищать базы от атак дронов.

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