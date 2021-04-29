Вместе с тем понтифику еще не сообщили о планах провести президентские переговоры в Ватикане.

Папа Римский Франциск ничего не знает о планах провести в Ватикане встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Однако, он готов быть посредником на встрече.

Читайте такжеЗеленский признался, чего ждет от встречи с ПутинымОб этом пишет La Reppublica со ссылкой на дипломата Ватикана, кардинала Леонардо Сандри.

Отмечается, что Конгрегация Ватикана ничего не знает о подготовке такой встречи, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может состояться после работы минской группы.

По мнению Сандри, Папа Франциск мог бы принять участие во встрече, чтобы поспособствовать примирению.

Зеленский предложил Путину встретиться: предыстория

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его Офиса Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

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Автор: Катерина Шварц