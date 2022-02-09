Речь идет о нелетальной военно-технической помощи для становления вновь созданных сил территориальной обороны ВСУ.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии за два дня отправило Украине военной помощи на почти 200 млн грн.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в Facebook.

В частности, речь идет о нелетальной военно-технической помощи для поддержки становления вновь созданных сил территориальной обороны ВСУ.

"Вчера и сегодня самолеты Королевских ВВС доставили бронежилеты, шлемы, обувь и другие материальные средства нелетального характера общей стоимостью 5,2 млн фунтов стерлингов (около 200 млн грн)", - говорится в сообщении.

Также сказано, что Соединенное Королевство безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, помощь оказана вновь созданному роду Сил ВСУ -Территориальной обороне - во исполнение договоренностей, достигнутых 1 февраля между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы высоко ценим эту политическую поддержку и практическую готовность совместно защищать наши демократические ценности. Полученное военное имущество и оснащение будет направлено для обеспечения нужд сил Территориальной обороны ВСУ, которые сейчас формируются и приобретают начальные боевые возможности", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в январе Британия начала поставлять в Украину противотанковые комплексы NLAW.