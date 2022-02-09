Министр обороны уже поблагодарил иностранных партнеров за непоколебимую поддержку на политико-дипломатическом уровне и военную помощь.

Очередной самолет с военной помощью от Британии прибыл в Украину.

Об этом сообщает в своем Twitter Алексей Резников.

"8-9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощи из Великобритании с военными товарами и оборудованием для войск территориальной обороны: бронежилеты, шлемы и тому подобное", - сообщает министр обороны Резников.

Министр поблагодарил иностранных партнеров за их непоколебимую поддержку на политико-дипломатическом уровне и военную помощь.

Читайте такжеСША отложили доставку дополнительной военной помощи Украине на $200 миллионов – NBCКак ранее сообщал УНИАН, международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Как подчеркнул глава МИД, рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, поскольку усиливают позицию Украины за столом переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: