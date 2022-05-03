Первый вице-спикер заверил, что нарабатываются механизмы приостановки деятельности местных рад, где депутаты сотрудничают с врагом.

В местных радах "пошесть" коллаборирования с российскими оккупантами, особенно среди избранных депутатов от политпартии "Оппозиционная платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом сообщил

на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

По его словам, на сегодня есть запрос общества "на люстрацию политиков, в частности, от местных сил".

Корниенко напомнил, что в парламенте на двух депутатов от "ОПЗЖ", один из которых уже бывший - Илью Киву - и Виктора Медведчука открыты уголовные дела за госизмену.

"В местных радах также есть депутаты, которые являются коллаборантами, больше всего из "ОПЗЖ" и других сил. В Мариуполе - "расцвет" бывших ОПЗЖ-ников, которые там сейчас занимают разные должности - от названных "мэров" до каких-то там их "заместителей", - сказал он.

Корниенко по поводу "эпидемии колаборирования" местных депутатов с российскими оккупантами отметил, что общество не будет это терпеть, а взамен потребует каких-либо действий, чтобы сделать подобное невозможным.

Он считает, что в тех местных радах, где есть случаи сотрудничества депутатов с российскими оккупантами, "надо говорить о механизме приостановки этих советов".

"Не очень хорошо останавливать деятельность рад местного самоуправления. Но если там точно есть факты и открыты уголовные дела..., то нужны решения", - отметил первый вице-спикер.

В то же время, подчеркнул он, должна быть сохранена полномочность тех рад, где не оккупирована территория, и они работают на громаду.

Корниенко также рассказал, что в Украине есть около 40 рад разного уровня, где в случае прекращения деятельности депутатов от "ОПЗЖ", "Партии Шария" и "Оппозиционного блока" возникнет проблема с принятием решений, потому что законодательством предусмотрены определенные кворумы для принятия решений.

"Поэтому мы сейчас работаем над тем, как эту модель сформировать, чтобы мы и не утратили полномочность рад, и вместе с тем удовлетворили общественный запрос на очищение и изъятие этих депутатов (лишение их депутатских мандатов – УНИАН) на местном уровне. Потому что понимаем, что много горя они уже наделали. Такие вещи надо продумывать для того, чтобы это не имело негативных эффектов", - подытожил первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины на время военного положения решил запретить деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь" и еще более десятка пророссийских партий.

В частности, запрещена "ОПЗЖ", "Партия Шария", партии: "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

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