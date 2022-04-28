Военные РФ также допрашивают и обыскивают журналистов в оккупированных городах Запорожской области.

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты захватили городской краеведческий музей. Местные предатели "помогли" врагу найти место, где хранится скифское золото.

Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"Поступает информация о том, что военные РФ захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. Коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия", - рассказала в ОВА.

Кроме этого, оккупанты допрашивают и обыскивают журналистов. По информации правозащитной организации "Репортеры без границ", российские военные в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке изымают технику у работников СМИ и берут в заложники всех, кто отказываются на них работать.

Рашисты продолжают грабить и вывозить имущество с предприятий Мелитополя. Мародерство набирает обороты.

"Так, по свидетельству мелитопольцев, в начале недели была зафиксирована колонна из фур с заклеенными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно с элеватора в сторону Крыма", - добавили в Запорожской ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из оккупированного Мелитополя не выпускают мужчин. РФ планирует мобилизовать их на войну.

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