Вадим Рабинович подчеркнул, что Кива находится под его опекой, поэтому никто ему ничего не сделает.

Нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что его коллега Илья Кива очень ценный кадр для партии.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если серьезно, то я вам скажу – многие не понимают, но я постараюсь объяснить: Кива один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине – он воевавший человек, контуженый. Он был ярый сторонник любой войны. Это человек, который прошел осознание. Он, как и (координатор ОО "Патриоты - За Жизнь" Олег) Ширяев, которого они ненавидят, были оплотом Правого Сектора, но потом поняли, что ведут страну и себя не туда", - сказал депутат.

Также Рабинович подчеркнул, что Кива находится под его опекой, поэтому никто ему ничего не сделает.

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Как Кива породил фейк о его исключении из партии ОПЗЖ

На прошлой неделе Илья Кива в кулуарах парламента заявил на камеру журналистам, что его якобы исключили из партии на заседании в Полтавской области, обвинив однопартийцев Юрия Бойко и Сергея Левочкина "в системной работе" против него.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" назвали бредом исключение нардепа Илье Кивы из рядов партии.

Вскоре депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович записал с Кивой совместный ролик, в котором опроверг слова самого же Кивы.

"Ну что, кого вы исключить из партии хотите, Киву? Хр*** лысого! Понятно? Пока!" – сказал Рабинович.

Автор: Денис Прядко