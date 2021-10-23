​​​​​​​Конфликта интересов, как и проявления кумовства, он в этом не видит.

Депутат ОПЗЖ Василий Нимченко сделал своей помощницей невестку Марину Нимченко, но конфликта интересов в этом не видит. Женщина сама изъявила желание работать на этой должности.

Об этом он заявил в комментарии журналистам "Схем", цитирует Радио Свобода.

Он утверждал, что, мол, свои "святые конфиденциальные вопросы народного депутата" мог доверить лишь близкому человеку.

"Я говорю о жизнедеятельности человека. В том числе о вопросах здоровья, в том числе о вопросах вождения машины. Я могу помощника взять, чтобы водил мне машину? Я могу взять помощника, который, как я говорю, мгновенно печатает? Может, кто-то лучше ее печатает? Я не встречал", – ответил депутат.

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"Какой конфликт интересов? В чем она может навредить интересам государства?.. Какой непотизм может быть? У нас семейные династии есть среди народных депутатов: есть в руководстве Верховной Рады, и в депутатах. Здесь есть конфликт интересов? Не туда смотрят на конфликт интересов", – отмечает Нимченко.

Отмечается, что Марина Нимченко работает помощницей у своего свекра с сентября 2019 года. За два года женщина официально получила уже более 374 тысяч гривеь зарплаты из госбюджета.

В марте 2021 года НАПК направило в суд админпротокол в отношении трудоустройства депутатом на должность своей помощницы невестки Марины Нимченко. В этом агентство увидело конфликт интересов.

Однако уже в сентябре Печерский райсуд Киева закрыл дело в связи с истечением срока привлечения члена ОПЗЖ к админответственности.

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Автор: Яна Ставская