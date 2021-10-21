Сам Кива вместе с Рабиновичем опроверг свои же слова.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" назвали бредом исключение нардепа Илье Кивы из рядов партии.

Сегодня утром Кива в кулуарах парламента заявил на камеру журналистам, что его якобы исключили из партии на заседании в Полтавской области, обвинив однопартийцев Юрия Бойко и Сергея Левочкина "в системной работе" против него.

"Это была их системная работа, которую они вели в течение года. Потому что я не давал им возможность сливать партию, продавать ее, подделывать документы, не вести деструктивные действия по партийной системе", – заявил Кива.

Вскоре депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович записал с Кивой совместный ролик, в котором опроверг слова самого же Кивы.

"Ну что, кого вы исключить из партии хотите, Киву? Хр*** лысого! Понятно? Пока!" – сказал Рабинович.

Как передает корреспондент УНИАН, член ОПЗЖ Михаил Скорик в комментарии журналистам назвал информацию "бредом".

"Я не знаю, что там происходит в Полтаве, но я уверен, что это – бред", – ответил нардеп.

По его словам, решение об исключении из партии принимает Стратегический совет партии.

"Я думаю, что это недоразумение", – добавил парламентарий.

Впоследствии Кива уточнил, что в сети гуляет видео, как "какая-то группа людей" исключает его из рядов ОПЗЖ.

"Это чистая дезинформация аферистов, уличенных в преступлениях перед партией и перед законом. Поэтому я в строю, я в "Оппозиционной платформе – За жизнь", я на острии атаки. И так будет всегда", – заявил депутат.

Что предшествовало

Депутат Илья Кива намекнул на выход из партии после того, как его однопартийцы якобы продали его округ в Полтавской области другим людям.

"В Полтавской области, в Карловском районе назначены перевыборы. По решению, было распределение в области ответственности между крылом Рабиновича-Медведчука и Бойко-Левочкина. По решению, Карловский район отошел под юрисдикцию Кивы Ильи Владимировича", – заявил Кива.

Учитывая это, Кива поинтересовался у Бойко, что ему еще делать, чтобы его "действия не обнулялись отдельными коммерческими ****".

Авторы: Яна Ставская, Надя Пришляк