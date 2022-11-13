США считают, что Киев должен как минимум казаться открытым для переговоров.

Высокопоставленные официальные лица США начали подталкивать украинские власти к тому, чтобы задуматься о мирных переговорах с Россией.

Как пишет The Wall Street Journal, хотя представители администрации президента США Джо Байдена продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить в вопросе о мирных переговорах, Украине был передан сигнал о том, что Киев должен как минимум казаться открытым для завершения войны таким путем.

"Мы говорим украинцам, что им решать, когда это делать. Но, возможно, было бы неплохо сделать это раньше", – сказал западноевропейский чиновник.

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По информации источников издания, такое же сообщение президенту Владимиру Зеленскому и его помощникам передал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев 4 ноября. Вашингтон предполагает, что Киев получит рычаги воздействия, проявляя открытость к переговорам, говорит источники издания.

Два европейских дипломата сказали журналистам на условиях анонимности, что Салливан также якобы рекомендовал команде Зеленского начать думать о своих "реалистичных требованиях и приоритетах" для переговоров. Речь идет, в частности, о пересмотре заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

В то же время официальные лица некоторых европейских стран, особенно восточных и северных, заявляют, что публичное стремление к переговорам может повредить усилиям Украины и сыграть на руку России.

"Украинцы получат сообщение о том, что их борьба бессмысленна. Сообщение, которое получит Россия, будет заключаться в том, что пришло время переоборудовать и перестроить экономику. Никто не верит, что Россия остановится, пока не достигнет своей стратегической цели", – сказал североевропейский чиновник.

Европейские и американские официальные лица также заявляли, что не видят признаков того, что Кремль заинтересован в серьезных переговорах. В частности, министры "Большой семерки" также заявили накануне, что призыв Кремля к мирным переговорам не вызывает доверия.

Официальные лица США также не считают, что сейчас подходящее время для переговоров. Но многие, по информации издания, склоняются к мнению, что ближайшие недели и месяцы дадут возможность поговорить о переговорах.

То, что Вашингтон, возможно, склоняет Украину к переговорам до того, как ее войска добьются дальнейших успехов, вызывает обеспокоенность европейских партнеров, отмечает источник WSJ.

Между союзниками Украины есть разногласия касательно того, когда именно стоит переходить к дипломатии. Они основаны на разных оценках того, какой будет ситуация на фронте в ближайшие месяцы.

Одни говорят, что у Украины есть "реальные, практические проблемы достижения военного прогресса" и нехватка боеприпасов. Также некоторые союзники по НАТО считают, что Украине будет сложно совершить крупный прорыв, поскольку речь идет об освобождении более урбанизированных районов, и где российские войска находились дольше и где у них было время укрепить свою оборону. Другие не верят, что боевые действия застопорятся, учитывая растущий арсенал оружия, в частности, его пополнение системами ПВО.

Переговоры Украины и России: последние заявления Киева и Вашингтона

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что "должно быть взаимное признание того, что военная победа в истинном смысле этого слова может быть недостижима военными средствами, поэтому вам нужно обратиться к другим средствам".

В СМИ появлялись сообщения о том, что администрация Байдена не поддерживает позицию Милли по этому поводу.

В тот же день, когда генерал Милли заговорил о возможности для переговоров, президент США Джо Байден публично предположил, что скоро может настать подходящее время для этого. По его словам, и Россия, и Украины, пытаются решить, что будут делать зимой, и пойдут ли на компромисс.

Украинские власти и эксперты рассматривают любой призыв "договариваться" со страной-агрессором, пока она не вывела свои войска, как призыв к капитуляции.

В Офисе президента подчеркивают, что для реального переговорного процесса с РФ есть одно предыдущее и ключевое условие – вывод российских войск с территории Украины.

По оценке советника главы ОПУ Михаила Подоляка, Россия "политически и психологически созреет" к переговорам после освобождения Донецка или Луганска.

В интервью CNN на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова говорить с Россией, которая "действительно готова к миру" и "готова признать, что они оккупанты". Он отметил, что пока не видит подобных заявлений с российской стороны. Зеленский также подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на возвращении всех оккупированных с 2014 года территорий.

Также ранее глава государства акцентировал, что у Путина "нет будущего", а потому диалог с ним невозможен.

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