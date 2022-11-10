Милли: Москва не смогла достичь своих целей в Украине / фото U.S. Navy Petty Officer Alexander Kubitza

Первоначальные данные свидетельствовали о том, что Россия завершает вывод войск из Херсона, но на это может уйти время.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, у России, вероятно, было от 20 до 30 тысяч солдат к северу от реки Днепр в этом районе, пишет Reuters.

"Им не понадобится день или два, им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от этой реки", - сказал Милли.

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Также американский генерал отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 100 тысяч своих солдат убитыми и раненными.

"Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий", - сказал Милли не уточняя, откуда у него такие данные.

Несмотря на большое количество жертв, официальные лица США заявили, что Москва не смогла достичь своих целей в Украине, и подняли вопрос о том, как долго Россия сможет выдерживать вторжение, которое также уничтожило большую часть ее механизированных сухопутных войск и истощило артиллерийские арсеналы.

Говоря о перспективах переговоров между Украиной и Россией Милли отметил, что ранний отказ от дипломатии во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.

"Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира… ловите момент", - сказал Милли.

Некоторые эксперты говорят, что последняя неудача Москвы в Херсоне может позволить Украине вести переговоры с позиции силы, в то время как другие утверждают, что Россия может использовать переговоры, чтобы выиграть время для восполнения своих сил перед новым весенним наступлением.

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Отступление россиян из Херсона

Летом украинские войска начали контрнаступление на южном направлении, планомерно освобождая захваченные российскими оккупантами населенные пункты. После подрыва моста в Херсоне, который расположен на правом берегу Днепра, оккупанты в этом районе начали испытывать серьезные проблемы со снабжением с левого берега. Ситуация усугубилась после взрыва на Крымском мосту, поскольку основное снабжение этой группировки российских войск велось через оккупированный Крым.

9 ноября утром стало известно, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что "у россиян обвалился фронт".

Позже в этот день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине.

По словам российского генерала Сергея Суровикина, который командует оккупационными войсками в Украине, россияне отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр. Он назвал основной причиной бегства своей армии проблемы со снабжением.

Тем временем в Офисе президента заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. По словам Михаила Подоляка, Украина верит своей разведке, а не срежиссированным заявлениям.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ситуации с объявлением оккупантами об оставлении правобережья Херсонской области сначала надо подождать и посмотреть, что реально происходит в Херсоне и на правом берегу области.

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