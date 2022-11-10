Марк Милли отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 100 тысяч своих солдат убитыми и раненными.

Первоначальные данные свидетельствовали о том, что Россия завершает вывод войск из Херсона, но на это может уйти время.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, у России, вероятно, было от 20 до 30 тысяч солдат к северу от реки Днепр в этом районе, пишет Reuters.

"Им не понадобится день или два, им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от этой реки", - сказал Милли.

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Также американский генерал отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 100 тысяч своих солдат убитыми и раненными.

"Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий", - сказал Милли не уточняя, откуда у него такие данные.

Несмотря на большое количество жертв, официальные лица США заявили, что Москва не смогла достичь своих целей в Украине, и подняли вопрос о том, как долго Россия сможет выдерживать вторжение, которое также уничтожило большую часть ее механизированных сухопутных войск и истощило артиллерийские арсеналы.

Говоря о перспективах переговоров между Украиной и Россией Милли отметил, что ранний отказ от дипломатии во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.

"Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира… ловите момент", - сказал Милли.

Некоторые эксперты говорят, что последняя неудача Москвы в Херсоне может позволить Украине вести переговоры с позиции силы, в то время как другие утверждают, что Россия может использовать переговоры, чтобы выиграть время для восполнения своих сил перед новым весенним наступлением.

Отступление россиян из Херсона

Летом украинские войска начали контрнаступление на южном направлении, планомерно освобождая захваченные российскими оккупантами населенные пункты. После подрыва моста в Херсоне, который расположен на правом берегу Днепра, оккупанты в этом районе начали испытывать серьезные проблемы со снабжением с левого берега. Ситуация усугубилась после взрыва на Крымском мосту, поскольку основное снабжение этой группировки российских войск велось через оккупированный Крым.

9 ноября утром стало известно, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что "у россиян обвалился фронт".

Позже в этот день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине.

По словам российского генерала Сергея Суровикина, который командует оккупационными войсками в Украине, россияне отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр. Он назвал основной причиной бегства своей армии проблемы со снабжением.

Тем временем в Офисе президента заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. По словам Михаила Подоляка, Украина верит своей разведке, а не срежиссированным заявлениям.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ситуации с объявлением оккупантами об оставлении правобережья Херсонской области сначала надо подождать и посмотреть, что реально происходит в Херсоне и на правом берегу области.

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