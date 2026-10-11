'Энергетическое перемирие' от Трампа касается только НПЗ, – Axios

Украинский чиновник сообщил Axios, что в стране есть только один нефтеперерабатывающий завод, который россияне неоднократно атаковали и который не работает на полную мощность.

Президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной. Он имел в виду потенциальное соглашение, согласно которому каждая из сторон прекратит атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Трамп ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский будет соблюдать его, сообщил представитель Белого дома, пишет Axios.

Чиновник отметил, что если атаки на нефтеперерабатывающие заводы прекратятся, следующим шагом может стать соглашение о прекращении атак на электростанции и энергосети.

В статье высказывается предположение, что глава Белого дома пытается самостоятельно добиться заключения частичного перемирия. Однако пока Россия не согласилась ни на какое перемирие, в то время как Украина стремится к соглашению, которое запретит нападения на электростанции.

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Предложение "нефтеперерабатывающий завод в обмен на нефтеперерабатывающий завод", как его назвал чиновник, является неравноценным.

В частности, украинский чиновник сообщил Axios, что в стране есть только один нефтеперерабатывающий завод, который россияне неоднократно атаковали и который не работает на полную мощность. Зато у России есть разветвленная сеть нефтеперерабатывающих заводов.

"Мы импортируем дизельное топливо и газ. Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", – отметил он.

По словам представителя Белого дома, россияне пока рассматривают это предложение:

"Вскоре мы узнаем, готовы ли они к этому".

Издание добавило, что, по данным украинских СМИ, через несколько часов после заявления Трампа Россия нанесла удары по электростанциям в Украине.

В статье указывается, что на фоне кризиса с Украиной американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не выяснится, готовы ли Украина и европейские страны согласиться на новое согласованное предложение для Путина.

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Зеленского, заявление Трампа о договоренностях об энергетическом перемирии между Украиной и РФ его удивило. В то же время президент Украины отметил, что в случае согласия на это со стороны России страна будет соблюдать соглашение. При этом Зеленский обратился к Трампу с просьбой указать сроки этого перемирия. Поэтому он ожидает подробностей от главы Белого дома. Президент Украины уже обсудил объявленное Трампом энергетическое перемирие с премьер-министром Марком Карни, президентом Финляндии Алексом Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также мы писали, что Зеленский уже дал необходимые указания украинским военным относительно энергетического перемирия. В то же время президент Украины подчеркнул, что страна и впредь защищается, борется за поддержку и поддерживает каждый шаг партнеров, который может помочь. Зеленский заявил, что ожидает четких подробностей о диалоге между США и РФ по этому поводу и надеется, что Путин выполнит все то, о чем заявил президент США.

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