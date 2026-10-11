Солнечная система погибнет в 100 раз быстрее, чем считалось ранее, – ученые

Старые модели предполагали, что Солнечная система будет угасать в течение десятков миллиардов лет, но новые расчёты это опровергают.

Солнечная система может потерять стабильность значительно раньше, чем прогнозировали предыдущие исследования. Причиной станет не только постепенное угасание Солнца, но и хаотичный характер потери им массы на завершающем этапе существования. Об этом пишет издание ScienceAlert со ссылкой на новое исследование.

Ранее учёные считали, что после превращения Солнца в белого карлика внешние планеты смогут оставаться на стабильных орбитах ещё миллиарды лет. Согласно предварительным оценкам, Солнце примерно через шесть миллиардов лет потеряет около половины своей массы, постепенно сбросив внешние оболочки.

Однако астрофизики Константин Батыгин и Джим Фуллер из Калифорнийского технологического института и Фред Адамс из Мичиганского университета пришли к выводу, что этот процесс может протекать неравномерно. По их версии, Солнце будет выбрасывать вещество отдельными импульсами, каждый из которых будет изменять его положение и гравитационное воздействие на планеты.

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"Сюрприз заключается в том, что происходит, когда плавность уступает место дискретности: если разбить потерю массы на отдельные события выброса, картина полностью меняется", – пояснил Батыгин изданию ScienceAlert.

Исследователи смоделировали различные сценарии потери Солнцем массы. В самой реалистичной группе из 48 симуляций в 37 случаях внешние планеты начинали неожиданно пересекать орбиты друг друга. В некоторых сценариях это происходило еще до того, как Солнце теряло значительную часть своих внешних оболочек.

Последствия могут быть масштабными: Уран и Нептун способны поменяться местами или приблизиться к орбите Юпитера, а Сатурн – вообще покинуть Солнечную систему. По результатам моделирования, в 90 % сценариев система разрушалась в течение трёх миллиардов лет после превращения Солнца в белый карлик.

Авторы исследования отмечают, что новые результаты заставляют пересмотреть представления о долгосрочной стабильности планетных систем. По словам Батыгина, большинство звёзд заканчивает своё существование подобным образом, а значит, такие процессы могут влиять на многочисленные системы в нашей галактике.

Наука о космосе

Как писал УНИАН, на Марсе ежедневно появляется и исчезает гигантское облако Arsia Mons Elongated Cloud, которое впервые зафиксировал аппарат Mars Express в 2018 году. Новые моделирования показали, что её образование объясняется уникальными физическими процессами – гомогенной нуклеацией, которую ещё никогда не наблюдали в атмосфере других планет.

Также мы рассказывали, что в нейтринной астрономии появилось новое объяснение загадки частицы с рекордной энергией, зафиксированной в 2023 году – её могли породить древние чёрные дыры, существующие в так называемом "тёмном измерении". Согласно этой гипотезе, такие объекты испаряются, испуская нейтрино без светового излучения.

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