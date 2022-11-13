Пока ни политически, ни психологически оккупанты не готовы к установлению мира.

В Офисе президента считают, что Россия будет на самом деле готова вести переговоры о мире и выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.

"Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска", - сообщил в Twitter советник председателя ОП Михаил Подоляк.

Он также добавил, что сейчас поддержка войны в самой России "стремительно летит на дно". У всех "от олигарха до сапожника" формируется мнение, что "время заканчивать".

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Переговоры с Россией

12 ноября 2022 года в офисе президента рассказали о базовых переговорных позициях Украины в возможных переговорах с РФ. Отмечается, что для реального переговорного процесса с РФ есть одно предыдущее и ключевое условие – вывод российских войск с территории Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что на данном этапе российско-украинскую войну завершить дипломатическим путем невозможно. По его словам, этому процессу препятствует Россия, а идти на уступки россиянам Украина не должна.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что сроки и переговорные рамки с Россией зависят от решения Украины.

Военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал слухи о том, что США якобы могут "давить" на Украину, чтобы она пошла на переговоры с РФ. Он отметил, что любой призыв "договариваться" со страной-агрессором, пока она не вывела свои войска, является призывом к капитуляции.

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