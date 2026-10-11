Во Франции разрабатывают два своих аналога ударных дронов 'Шахед', – аналитики

Один из них будет управляться с помощью ИИ.

Франция готовится выпустить дроны-камикадзе Durandal и IRIFI. Как пишет французский оружейный сайт Opex360, первый из них будет развивать скорость до 400 км/ч и иметь дальность полета 500 км, а второй, по заявлению разработчика, – до 2000 км. Оба не рассчитаны на возвращение к точке запуска.

С боеголовкой весом до 40 кг Durandal предназначен для нанесения ударов по командным пунктам и складам материального обеспечения противника. Также он может применяться против ПВО.

Дрон IRIFI будет оснащен двигателями внутреннего сгорания. О его боевой нагрузке пока не сообщалось. Однако компания-разработчик подчеркнула автономность дрона: IRIFI будет оснащен технологиями искусственного интеллекта для наведения. Поэтому он должен иметь точность попадания около 1 метра.

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"Это на уровне крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", – отметили аналитики военного портала Defense Express.

Разработчиком этого дрона является французская оборонная компания Harmattan AI, специализирующаяся на технологиях ИИ. Ожидается, что один оператор сможет управлять несколькими дронами на больших расстояниях.

"В обоих случаях французы говорят лишь о перспективных реактивных дронах-камикадзе, которые должны предоставить новые возможности вооруженным силам Франции в условиях современной войны", – говорится в статье.

Однако нет информации, когда именно дроны будут готовы к применению. Известно, что в январе военные уже заказали первую партию дронов Durandal.

Противодействие "Шахедам" – что известно

Напомним, что немецкий производитель беспилотников Quantum Systems анонсировал технологию перехвата российских реактивных дронов. Известно, что серийное производство таких перехватчиков будет финансировать правительство Германии.

В настоящее время, по словам министра обороны Евгения Хмары, лучше всего сбивать реактивные дроны удается истребителям. При этом благодаря мастерству пилотов на уничтожение таких целей тратится все меньше боеприпасов.

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