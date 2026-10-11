Зеленский подписал сразу три пакета санкций против РФ: подробности

Часть ограничений касается субъектов, которые уже находятся под западными санкциями.

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно трех новых санкционных пакетов. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, ограничения касаются производителей российских баллистических ракет, участников схем обхода финансовых санкций и лиц, работающих в интересах РФ на временно оккупированных территориях Украины.

В первый список включили 70 граждан России, причастных к производству баллистических ракет "Искандер-М" и "Циркон", которые российская армия использует для ударов по украинским городам. Санкции охватывают работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и химической отрасли, обеспечивающих производство ракет, в частности поставку компонентов топлива и взрывчатых веществ.

"Каждый, кто производит ракеты для ударов по украинским городам, должен понимать: ответственность личная, и она не минует", – подчеркнул советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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По его словам, Украина намерена работать с международными партнерами над синхронизацией ограничений не только против российских предприятий, но и против их ключевых сотрудников. Часть упомянутых компаний уже находится под санкциями Украины, США, Евросоюза и других государств.

Второй пакет направлен против тех, кто помогает России обходить финансовые ограничения. В него вошли 28 физических и 27 юридических лиц, в частности операторы криптобирж, сервисы обмена криптовалют, их владельцы и руководители. Санкции также введены против представителей теневой банковской сети A7, которая публично предлагает инструменты для обхода финансовых ограничений. Ранее ограничения против этой сети ввели Соединенные Штаты.

Третий пакет охватывает 10 физических и 21 юридическое лицо, а также два морских судна. По данным ОП, они содействуют российской агрессии, финансируют войну, разворовывают украинские природные ресурсы и распространяют пропаганду на временно оккупированных территориях.

Среди субъектов, подпадающих под санкции, – коллаборационисты и предприятия, которые на оккупированных территориях предоставляют услуги интернета и телевидения, занимаются геологической разведкой, производят электронику и металлическую продукцию, говорится в сообщении Офиса президента.

Санкции против РФ

Как писал УНИАН, Великобритания объявила о новых санкциях против России, направленных на нефтяные танкеры "теневого флота", криптовалютные биржи и поставщиков компонентов для ракет и дронов. Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд заявил, что эти меры должны сократить источники финансирования войны.

Также мы сообщали, что ЕС готовит крупнейшее расширение санкционного списка против России, добавив 1646 новых имен, среди которых депутаты, принимавшие участие в выборах на оккупированных территориях Украины. Санкции предусматривают запрет на въезд, замораживание активов и блокирование финансирования.

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