Для реального переговорного процесса с РФ есть одно предварительное и ключевое условие - вывод российских войск с территории Украины.

В Офисе президента рассказали о базовых переговорных позициях Украины в возможных переговорах с РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона в очередной раз напомнил, что для реального переговорного процесса с РФ есть одно предварительное и ключевое условие - вывод российских войск с территории Украины.

"Выводите, становитесь там где-то в отдалении от границы, и тогда мы начинаем разговор. Тогда это будет переговорный процесс и совершенно точно мы будем о чем-то с вами разговаривать. Потому что нам надо получить компенсации", - отметил советник председателя ОП.

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По словам Подоляка, кроме получения компенсаций, базовыми переговорными позициями являются также обсуждение вопроса наказания военных преступников РФ и их участие в международном трибунале, а также вопрос, зачем Россия вообще "все это затеяла".

"Все, о чем говорит Россия, - это не о переговорах. Это скуление людей, которые понимают, что проигрывают, выглядят ничтожно, но хотят получить или оперативную паузу, или все же как-то задержаться где-то на оккупированных территориях и сказать, что они уже их, и предложить зафиксировать это... Ну это же не переговоры - это же ультиматум, а зачем нам сегодня с россиянами говорить на языке ультиматума российского, если у нас есть свой абсолютно идеальный ультиматум - Вооруженные силы Украины", - подчеркнул он.

Возможные переговоры Украины с Россией

Как сообщал УНИАН, в октябре Зеленский заявил, что российский диктатор Путин "не имеет будущего", поэтому с ним не может быть диалога. Также глава государства назвал условия, при которых Украина готова вести переговоры с Россией.

В ноябре Зеленский вновь напомнил условия для начала переговоров с Россией. Среди них - восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным Россией в Украине.

По данным издания Washington Post, администрация президента США Джо Байдена приватно просила украинские власти изменить свою позицию об отказе от участия в переговорах с Путиным. Издание Politiko со ссылкой на источники отметило, что смягчение позиции Зеленского в отношении переговоров с Путиным якобы было напрямую вызвано подталкиванием со стороны администрации Байдена.

В последнее время Россия начала чаще выражать желание проводить переговоры, что может быть связано с ее поражениями на фронте. В частности, несколько дней назад в МИД РФ подчеркнули, что якобы не имеют никаких условий относительно начала переговоров и лишь хотят, "чтобы Украина проявила добрую волю".

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