Президент Украины настаивает на возвращении всех территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не отказывался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Глава украинского государства не видит желания Москвы заключить мир на условиях Киева.

По словам президента Украины в интервью CNN, указ, который он подписал в октябре об отказе переходить с Путиным к дипломатии, не исключает смены российской риторики.

"Я не захлопывал дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты", – отметил Зеленский.

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При этом он указал, что настаивает на возвращении всех территорий Украины, в том числе и оккупированные Россией в 2014 году, для восстановления справедливости.

"И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации – ни от Путина, ни от кого-то еще", – подытожил украинский пррезидент.

Переговоры Украины и России - что известно

Издание Politico сообщило, что якобы новая позиция президента Украины Владимира Зеленского по мирным переговорам с РФ при Владимире Путине, была вызвана мягким подталкиванием администрацией Байдена.

Позже украинские СМИ опровергли данную информациюю Источники заверили никакого склонения к "миру" не было.

В то же время официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не видит признаков готовности Москвы к участию переговорах с Украиной. При этом президент США Джо Байден заявил, что вопрос переговоров с Россией зависит от Украины.

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