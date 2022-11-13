Милли считает, что украинцам следует "ловить момент" для завершения войны дипломатическим путем.

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Украине стоит воспользоваться победами на фронте и вернуться к переговорам с Россией. Однако такую позицию военного не поддерживает администрация президента США Джо Байдена.

Как пишет CNN, в Белом доме обеспокоены тем, что эта тема набирает все большую огласку в СМИ. В администрации действующего президента США считают, что такая тенденция может дать Путину ложный сигнал о якобы слабости Вашингтона и расколе внутри американских властей.

По информации издания, Милли считает, что украинцам следует "ловить момент" для завершения войны дипломатическим путем. По его мнению, одержать "полную победу над РФ в военном смысле" Украине все равно не удастся.

Видео дня

"Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь ею. Ловите момент", – сказал Милли.

Отмечается, что генерал ни в коем случае не призывает Украину идти на уступки Кремлю. В то же время Милли выражает обеспокоенность относительно дальнейших возможностей по обеспечению армии и экономики Украины в условиях длительной войны.

При этом позицию Милли по переговорам Украины с РФ не разделяют советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен. Американские чиновники считают, что переговоры пойдут на пользу истощенной российской армии и дестабилизированному кремлевскому режиму.

Кроме того, в администрации Байдена обеспокоены тем, что разговоры на эту тему все чаще освещаются в СМИ. В Белом доме считают, что нельзя давать Путину рычаги влияния на Украину, а неоднозначная позиция американских чиновников может выглядеть именно так.

В издании отмечают, что несмотря на разные взгляды на переговорный процесс между Украиной и США, между администрацией Байдена и Милли нет конфликта. Однако разговоры по поводу войны в Украине создали уникальную ситуацию, когда военные призывают к переговорам более рьяно, чем дипломаты и политики.

Переговоры Украины с РФ: роль США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что сроки и переговорные рамки с Россией зависят от решения Украины.

Военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал слухи о том, что США якобы могут "давить" на Украину, чтобы она пошла на переговоры с РФ. Он отметил, что любой призыв "договариваться" со страной-агрессором, пока она не вывела свои войска, является призывом к капитуляции.

Вас также могут заинтересовать новости: