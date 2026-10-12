В систему ПВО уже включены сотни турелей для борьбы с реактивными дронами, – Хмара

В Минобороны планируют и дальше увеличивать количество турелей.

Украина имеет на вооружении сотни крупнокалиберных турелей, которые используются в системе противовоздушной обороны для перехвата реактивных дронов. Об этом рассказал журналистам министр обороны Украины Евгений Хмара, передает военный портал "Милитарный".

Министр уточнил, что для противодействия воздушным угрозам строится многоуровневая система ПВО. В нее входят зенитные ракетные комплексы, ПЗРК, турели, средства РЭБ, экипажи дронов-перехватчиков и авиация.

При этом турели продемонстрировали хорошие результаты в перехвате российских реактивных беспилотников. Поэтому направление планируется расширить: ведомство работает над увеличением количества турелей и разработкой систем с увеличенной дальностью действия.

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По словам главы Минобороны, реактивные дроны стали одним из главных вызовов. Причина в их высокой скорости и, соответственно, необходимости быстрого реагирования.

Ведомство, отметил министр, также готовится к появлению следующего поколения российских дронов со скоростью около 800 км/ч. Украинские производители уже получили задание предложить соответствующие решения и прототипы.

Эффективны ли турели против реактивных дронов – больше оценок

Напомним, что турели являются последней линией защиты объектов, способной сбивать дроны, которые уже разгоняются и входят в пике для атаки цели. Они могут реагировать даже на сверхбыстрый реактивный дрон.

Недостатком турелей, представляющих собой автоматический пулемет калибра 12,7 мм, называют их ограниченный радиус действия – около 1 км. А также то, что они лучше всего работают в хорошую погоду. Поэтому ими прикрывают наиболее важные объекты, которые могут стать целями российских дронов.

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