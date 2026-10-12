Сибига подчеркнул, что Украина готова к полному энергетическому перемирию, если и Россия прекратит атаки.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал своего немецкого коллегу Йоханна Вадефуля о том, что Россия нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Telegram.

"Сообщил Йоханну о российском ударе по ТЭЦ-5 в Харькове, нанесенном несколько часов назад", – говорится в сообщении Сибиги.

Глава украинского МИД констатировал, что страна-агрессор уже успела нарушить объявленное Трампом "энергетическое перемирие":

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"Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления".

Сибига подчеркнул, что Украина готова к полному энергетическому перемирию, если и Россия прекратит атаки.

"На российский террор нужно отвечать силой, единством и решимостью: дополнительными пакетами военной помощи Украине, открытием переговорных кластеров по вступлению в ЕС и полным использованием замороженных российских активов", – отметил он.

Сибига поблагодарил Германию за лидерство в поддержке Украины.

"Это взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит ощутимую пользу немецкой экономике – от сотрудничества в энергетической сфере и совместного производства оборонной продукции до доступа немецкого бизнеса к проектам восстановления Украины", – подчеркнул глава МИД Украины.

Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что в своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что в войне между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие". Он утверждал, что якобы обе стороны согласились на это, и призвал их не нарушать эту договоренность.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявление Трампа стало для него новостью. В то же время он добавил, что в случае, если Россия согласится на энергетическое перемирие, Украина тоже будет его соблюдать. Он добавил, что хотел бы услышать от американской стороны сроки этого перемирия.

Также мы писали, что представитель Белого дома сообщил Axios, что Трамп подразумевал под "энергетическим перемирием" то, что ни Украина, ни Россия не будут наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. Однако украинский чиновник в комментарии изданию отметил, что это неравноценное предложение, поскольку у Украины есть только один НПЗ, который Россия уже не раз атаковала и который сейчас не работает на полную мощность. Украина требует от России прекратить атаки на энергетику страны.

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