Экс-министр инфраструктуры Омелян сообщил об утреннем обыске ГБР в его доме (фото)

По словам Омеляна, обыск начался сегодня в 6:30.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Государственное бюро расследований утром в пятницу проводит обыск в его доме.

Об этом он написал в Facebook.

Следственные действия, по словам Омеляна, не касаются его и семьи.

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"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал экс-чиновник.

Пресс-служба ГБР официально информацию об обыске пока не комментировала.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян пояснил, что делал громкие заявления о скором тестировании в Украине технологий передовой транспортной системы Hyperloop для того, чтобы "украинцы поверили в себя".

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