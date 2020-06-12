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Экс-министр инфраструктуры Омелян сообщил об утреннем обыске ГБР в его доме (фото)

08:25, 12 июня 2020
Политика
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Следователи пришли к экс-министру утром / facebook.com/volodymyr.omelyan

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Государственное бюро расследований утром в пятницу проводит обыск в его доме.

Об этом он написал в Facebook.

Следственные действия, по словам Омеляна, не касаются его и семьи.

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"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал экс-чиновник.

Пресс-служба ГБР официально информацию об обыске пока не комментировала.

Обыск касается бывших владельцев дома / facebook.com/volodymyr.omelyan

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян пояснил, что делал громкие заявления о скором тестировании в Украине технологий передовой транспортной системы Hyperloop для того, чтобы "украинцы поверили в себя".

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