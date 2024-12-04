Нардеп Юрчишин не исключает, что этот законопроект может быть использован для давления на журналистов.

Верховная рада планирует рассмотреть законопроект об ответственности за публикацию данных из реестров. Однако у депутатов есть опасения, что от этого могут пострадать обличители коррупции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Ярослав Юрчишин, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

Он отметил, что при подготовке этого законопроекта необходимо было бы собрать представителей медиа-сообщества и правоохранительных органов, чтобы объяснить, что и для чего предлагается изменить.

"Является ли проблемой несанкционированный доступ к реестрам? Однозначно да. Но как при этом защитить права обличителей, которые специально предоставляют информацию о преступлениях, беря данные из реестра, регистрируясь в Национальном агентстве по предупреждению коррупции как обличители, - не препятствует ли правам этой категории людей, собственно, данный законопроект?" - сказал Юрчишин.

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Кроме того, отметил он, возникает вопрос, будет ли ответственность журналистов, которые получили определенную информацию и опубликовали ее. "Есть ли у вас ответственность за то, что она каким-то образом на каком-то этапе была незаконно получена из реестров", - отметил депутат.

Он отметил, что поскольку на эти вопросы ответа нет, то "мы предполагаем, что этот законопроект может быть использован как ограничение доступа и как давление на журналистов", - сказал председатель Комитета.

Так, говоря о проблемах, которые есть с этим законопроектом, Юрчишин отметил, что "непонятно, насколько будут защищены обличители коррупции". "А соответственно, как мы сможем эффективно расследовать коррупционные преступления", - сказал он.

Кроме того, добавил Юрчишин, "европейские партнеры четко сказали: нам нужно проверить данный законопроект на соответствие европейским законам". На это нужно время, отметил Юрчишин, поэтому "ускорение - это нарушение наших международных обязательств".

"Хотя прямо этот законопроект не касается европейского права... Но он может, например, противоречить европейской хартии защиты прав обличителей. То есть здесь мы тоже должны получить эту всю информацию", - подчеркнул депутат.

Также, подчеркнул парламентарий, третий момент - это "очень плохая история, которая в очередной раз подтверждает, что наверняка есть какие-то скрытые мотивации, потому что изменения в 177-ю статью, в которую была внесена ошибка, которая не позволяет в санкционном процессе конфисковывать имущество, - ею прикрываясь, пытаются продвигать этот законопроект".

"Оптимальный вариант решения - отложить законопроект, собрать в комитете... журналистов, представителей комитета, представителей правоохранительных органов: как мы с одной стороны защищаем право на публичную информацию, с другой гарантируем право защиты частной информации, чтобы не было утечек... И найти оптимальное умеренное решение", - сказал Юрчишин.

Закон об утечках из реестров

Как сообщал УНИАН, в ВР подготовили новую версию законопроекта об ответственности за публикацию данных из реестров. В пояснительной записке в начальной версии законопроекта отмечается, что он был разработан с целью установления уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, которая обрабатывается в публичных электронных реестрах и усиления уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем.

В то же время "Центр противодействия коррупции" в своем Telegram-канале опубликовал сообщение Bihus.Info, в котором говорится об этом законопроекте и заявлении Медиаруха по нему, а также содержится призыв не голосовать за законопроект.

"Представьте, что журналистов-расследователей могут посадить на 8 лет после сюжета о Куницком. Потому что указали, что, по нашим данным, нардеп выехал за границу. Или получить тюремный срок за обнародование списков прокуроров "с инвалидностью" после скандала с МСЭК", - говорится в заметке и отмечается, что законопроект №10242 "именно это и предусматривает".

Отмечается, что все это напоминает "попытку создать инструмент для преследования журналистов, рассказывающих о коррупции и злоупотреблениях властью".

В то же время внефракционный народный депутат Юлия Яцык, которая является одним из авторов этого законопроекта, заверила, что он не имеет никакого отношения к журналистам-расследователям.

По ее словам, законопроект касается усиления уже существующей в настоящее время уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство в государственные электронные реестры.

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