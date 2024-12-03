Яцык подчеркнула, что в законопроекте речь идет об ответственности именно за несанкционированное распространение информации, и такая ответственность существует и сейчас.

Законопроект об ответственности за публикацию данных из реестров не имеет никакого отношения к журналистам-расследователям. Об этом в комментарии УНИАН сказала внефракционный народный депутат Юлия Яцык, которая является одним из авторов этого законопроекта.

На вопрос о резонансе, который возник вокруг этого законопроекта, и зачем для журналистов-расследователей создается ситуация с возможной уголовной ответственностью за их расследования, депутат отметила, что "непонятно, откуда взялся такой ажиотаж".

"Потому что этот законопроект вообще не имеет никакого отношения к журналистам-разоблачителям, расследователям. Потому что он касается усиления уже существующей в настоящее время уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство в государственные электронные реестры", - сказала Яцык.

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Она напомнила, что в 2021 году был принят закон об электронных государственных реестрах, которым уже была внедрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность, в частности за несанкционированное вмешательство в электронные реестры, изменение баз данных, создание вредоносного программного обеспечения. Парламентарий отметила:

"Законом о доступе к публичной информации уже существует определенный алгоритм доступа к такой информации, которая содержится в этих реестрах. То есть вы направляете запрос, платите какие-то там символические средства и получаете эту информацию. Это санкционированный доступ, определенный законом".

В то же время, добавила она, уже ныне существующая уголовная ответственность предусматривает ответственность, например, за создание вредоносного программного обеспечения, с помощью которого входят в реестр и меняют там какую-то информацию.

Яцык подчеркнула, что в законопроекте речь идет об ответственности именно за несанкционированное распространение информации, и такая ответственность существует и сейчас.

"Журналист в связи со своей деятельность может распространять", - сказала депутат.

Она отметила, что законопроект содержит три основных момента.

"Это введение спецсубъекта, то есть должностного лица, которое имеет доступ к этим реестрам, и путем злоупотребления своим служебным положением совершает определенные преступления, которые уже существуют", - рассказала Яцык.

Кроме того, усиливается ответственность за незаконные действия в этой сфере на время военного положения, а также конкретизируется, что такое данные электронных информационно-коммуникационных систем.

"То есть имеется в виду, что это и есть данные, в том числе, электронных государственных реестров", - сказала она.

Яцык заверила, что для журналистов, в частности журналистов-расследователей "нет никаких последствий абсолютно".

"Они осуществляют законную журналистскую деятельность, они имеют доступ на основании запроса информации от любых государственных органов, доступ к электронным реестрам и так далее. Это публичные государственные реестры. Это же не закрытые какие-то... Просто за нарушение этой процедуры, которая уже существует, усиливается ответственность", - пояснила парламентарий.

На уточнение, может ли Яцык как автор законопроекта сказать, что после принятия этого законопроекта как закона у журналистов-расследователей не будет никаких преград или дополнительных наказаний в их работе, она сказала:

"Все, что существовало до сих пор, будет существовать в будущем, - оно не касается сужений каких-то. Если журналист незаконно получает какую-то информацию, то фактически он и не может ее использовать. Потому что завтра человек обратится за защитой чести, достоинства и деловой репутации, и вы не сможете доказать, каким путем вы получили эту информацию. И это уже сейчас существует".

Так, по ее словам, после вступления в силу этого закона для журналистов ничего не должно измениться в пользовании реестрами и публикации информации.

Законопроект об ответственности за публикацию данных из реестров

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины подготовили новую версию законопроекта об ответственности за публикацию данных из реестров. 2 декабря была предоставлена сравнительная таблица на его повторное второе чтение.

В пояснительной записке в первоначальной версии законопроекта отмечается, что он был разработан с целью установления уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиления уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем.

В то же время "Центр противодействия коррупции" в своем Telegram-канале опубликовал сообщение Bihus.Info, в котором говорится об этом законопроекте и заявлении Медиаруха по нему, а также содержится призыв не голосовать за законопроект в его нынешнем виде.

"Представьте, что журналистов-расследователей могут посадить на 8 лет после сюжета о Куницком. Потому что указали, что, по нашим данным, нардеп выехал за границу. Или получить тюремный срок за обнародование списков прокуроров "с инвалидностью" после скандала с МСЭК", - говорится в заметке и отмечается, что законопроект №10242 "именно это и предусматривает".

Отмечается, что все это напоминает "попытку создать инструмент для преследования журналистов, рассказывающих о коррупции и злоупотреблениях властью".

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