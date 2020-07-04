В России говорят, что не получили "прорыва" во время встречи советников "нормандской четверки"

Козак подтвердил, что Россия ждет от Украины проекта поправок к ее Конституции.

Российская сторона не смогла достичь «прорыва» во время встречи политических советников «нормандской четверки».

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя администрации главы Кремля Дмитрий Козак, пишет российский Интерфакс.

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«Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь», – сказал он. По его словам, состоялся «разговор по всем аспектам урегулирования конфликта». Он недоволен, что ушло много времени, чтобы «уяснить позицию Украины».

Финальный документ, добавил он, принят не был, поскольку не удалось согласовать детали. Разговор продолжат по телефону.

Козак подтвердил, что Россия ждет от Украины проекта поправок к ее Конституции относительно правового узаконивание оккупированной части Донбасса, но не к 6 июля, как об этом писали западные СМИ.

«Не к 6 июля, а в ближайшее время. Таким образом, сегодня не удалось получить от Украины четкий ответ, когда подготовят этот документ поправок», – ответил он.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что Москва во время «нормандского саммита» 3 июля будет требовать от украинской делегации представить проект изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса.

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