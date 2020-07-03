Россия требует на "нормандском саммите" показать проект изменений к Конституции Украины

1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера». .

Российская сторона во время «нормандского саммита» потребовала от украинской делегации представить проект изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса.

Об этом сообщает DW со ссылкой на другое немецкое издание.

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Переговоры сторон будут длиться два дня, все это время Кремль будет давить на Украину, чтобы как можно скорее предоставить правовое определение территорий, подконтрольных российским наемникам. Таким образом, РФ будет требовать воплощения «формулы Штайнмайера».

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» – документ, который предложил действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще тогда, когда был министром иностранных дел ФРГ и принимал участие на уровне министров во встречах в нормандском формате.

«Формула» очень короткая и предусматривает только то, что оккупирована часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе.

О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.

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