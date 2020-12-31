Руководитель МИД не считает «тупиком» ситуацию, потому что новая встреча лидеров в этом формате не состоялась.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что «нормандский формат» переговоров, касающихся Донбасса, «живее всех живых».

Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.

«Живее всех живых», - подчеркнул Кулеба, отвечая на вопрос о «нормандском формате».

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Глава МИД не считает «тупиком» ситуацию, потому что новая встреча лидеров в этом формате не состоялась.

«Был первый год, когда все ехали по очень быстрой дороге и были достигнуты конкретные результаты. Но затем РФ рядом своих действий превратила хайвей на раздолбанную просёлочную дорогу, по которой очень трудно приходится ехать, да еще и с максимальной осторожностью, чтобы не оторвать колесо. Но едем, будем ехать, потому что наша цель, цель президента не меняется - это мир в Украине, восстановление территориальной целостности Украины. И для достижения этого результата надо говорить не с какими-то посредниками, а с Россией, которая начала эту войну», - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД отметил, что на уровне министров иностранных дел «нормандский формат» тоже «живой», но «находится в медикаментозном сне».

«И в этот медикаментозный сон его погрузило Министерство иностранных дел РФ», - добавил Кулеба.

Нормандский формат: что известно

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского, России - Владимира Путина, Франции - Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. С тех пор планировалось провести еще одну встречу на уровне лидеров в Берлине, но она до сих пор не состоялась.

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Автор: Виталий Саенко