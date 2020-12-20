По убеждению президента Украины, не обойтись без Соединенных Штатов и в вопросе Крыма.

Президент Владимир Зеленский считает, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате.

Об этом он заявил в интервью изданию The New York Times, опубликованном на сайте главы государства.

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«Ситуация страшная, поэтому я говорю справедливо - Донбасс без Украины умирает. Поэтому я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандском формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопросы Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало. А что делать потом? Нам нужна реинтеграция Донбасса», - отметил Зеленский.

Он добавил, что для реинтеграции Донбасса нужны «сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги». «И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки», - отметил президент.

Он добавил, что Соединенные Штаты сегодня являются гарантом безопасности в мире, серьезным стратегическим игроком, «поэтому такие шаги могли бы ускорить финал войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса».

Также, по мнению Зеленского, не обойтись без Соединенных Штатов в вопросе Крыма. «Сейчас мы создаем «Крымскую платформу» и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возвращения и деоккупации Крыма. Возвращения Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении», - отметил он.

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Автор: Светлана Закелова