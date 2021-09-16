По его словам, ЕС должен быть открытым для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы для вступления в Евросоюз.

Президент Польши Анджей Дуда высказался за расширение Евросоюза. В противном случае, по его словам, ЕС не будет вызывать доверия, если партнерам, которые делают усилия на пути реформ и желают присоединиться к сообществу, не будет предоставлена такая возможность.

Об этом Дуда заявил на неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских стран-участниц.

"Я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных", - заявил он.

По его словам, ЕС должен быть открытым для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы для вступления в Евросоюз.

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Он подчеркнул, что на сегодня "железный занавес" сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствии перспектив членства. "И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас есть европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества. Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел там молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы погибли на баррикадах за свою страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество", - добавил Дуда.

"Соответственно, если мы хотим, чтобы Союз был подлинно Европейским союзом, мы должны продолжать политику расширения. В Польше есть консенсус по этому поводу", - подчеркнул польский президент.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится на расстоянии "световых лет" от выполнения критериев для вступления в ЕС. По ее словам, во время ее президентства за 5 лет Украина не продемонстрировала прогресса в выполнении Копенгагенских критериев, необходимых для вступления в ЕС.

Кроме того, в августе Кальюлайд заявила, что Украине понадобится 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в ЕС. Также, по словам президента Эстонии, Украина не сможет стать членом НАТО и ЕС, пока не вернет свои территории.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин увидела в заявлении Кальюлайд о 20 годах до членства Украины в ЕС "сигнал о неготовности" Евросоюза расширяться.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз политически не готов предоставить Украине членство, и этот вопрос не касается внедрения реформ. Также он посоветовал ЕС не держать Украину на "крючке реформ".

Автор: Ирина Погорелая