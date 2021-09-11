По словам Керсти Кальюлайд, в период ее президентства за 5 лет Украина не продемонстрировала прогресс.

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд убеждена, что Украина находится на расстоянии "световых лет" от выполнения критериев для вступления в Европейский Союз.

Об этом Кальюлайд заявила во время форума "Ялтинская европейская стратегия".

"Европейский Союз не очень един в том, как мы видим будущее сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом", - отметила Кальюлайд.

По словам президента Эстонии, она лично отстаивает позицию, чтобы предоставить возможность странам "Восточного партнерства" приблизиться к Евросоюзу.

Она добавила, что до сих пор существуют возможности для сотрудничества с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с целью усиления экономических отношений и совместного развития экономики.

В то же время президент Эстонии считает, что существует проблема.

"Вы до сих пор на расстоянии "световых лет" от выполнения Копенгагенских критериев (предоставляющих право вступления в Евросоюз - УНИАН)", - заявила Кальюлайд.

По словам президента Эстонии, в период ее президентства на протяжении пяти лет Украина не продемонстрировала прогресс и не продвинулась вперед в выполнении Копенгагенских критериев.

"Сближение с Европейским Союзом происходит лишь тогда, когда вы их выполняете", - констатировала она.

Читайте такжеБез Украины НАТО и Евросоюз будут терять и ослабевать - ЗеленскийВ связи с этим Кальюлайд рассказала историю одной эстонской компании, которая этим летом была близка к заключению в Украине выгодной цифровой трансформационной сделки. В частности, по ее словам, к этой компании обратился адвокат, который не рассекретил имя своего клиента, но четко просил "поделиться бизнесом для того, чтобы двигаться дальше в сотрудничестве".

"Я напоминала вашим олигархам, что стоимость их собственных активов увеличится, если эти активы будут прозрачными. Однако они не прозрачны, потому что стоимость их активов зависит от политической ситуации и связей с политиками в стране", - подчеркнула Кальюлайд.

Она отметила, что окно возможностей для вступления в ЕС открывается на короткий период, но условие - Копенгагенские критерии.

"Вы не можете начать выполнять их, когда окно возможностей открыто, потому что будет слишком поздно. Если оно открывается в девять утра, то оно закрывается в 10:15. Именно так история научила нас думать. Я действительно надеюсь на европейское будущее для Украины", - подчеркнула она.

В августе в интервью украинским журналистам Кальюлайд заявила, что Украине понадобится 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в ЕС. Кроме того, по словам президента Эстонии, Украинское государство не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. Кальюлайд также призвала граждан своей страны не инвестировать в Украину.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин увидела в заявлении Кальюлайд про 20 лет до членства Украины в ЕС "сигнал о неготовности" Евросоюза расширяться.

С 21 февраля 2019 года необратимый курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

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Автор: Виталий Саенко