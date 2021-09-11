Глава украинского МИД считает, что дело не в реформах: Евросоюз просто политически не готов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Евросоюз политически не готов предоставить Украине членство, и этот вопрос не касается внедрения реформ.

Об этом Кулеба сказал во время форума "Ялтинская европейская стратегия", комментируя перспективы вступления Украины в ЕС.

"Я не прошу сделать исключение для Украины, нет! То, что я прошу, предлагаю, и я никогда не жалуюсь, касается признания простого факта - что речь идет не только о реформах, когда речь ведется о вступлении в Европейский Союз. И политическое решение стран-членов ЕС принять другую страну членом не только основывается на реформах. Прекратите держать Украину на крючке реформ", - отметил Кулеба.

Глава МИД заявляет, что реформы важны и он поддерживает их, и делает все возможное, чтобы Украина трансформировалась.

"Но я устал видеть, как другие страны воспитывают нас реформами и не говорят правду - что мы не хотим вас в ЕС, потому что мы политически не готовы! Не потому, что вы не готовы в плане реформ! И снова, я хочу избежать любого недоразумения, мы нуждаемся в реформах ради этой страны, мы продолжим реформы - и это абсолютный факт. Мы не стремимся (получить) никаких оправданий. Прекратите относиться к нам таким образом", - подчеркнул министр.

Глава МИД заявил, что Украина не имеет каких-то разногласий с Евросоюзом относительно важности реформ.

"Я согласен, что предельный порог для вступления сейчас намного выше, чем раньше. Но я настаиваю, что вопрос вступления является в первую очередь политическим. И если взглянете сейчас на Западные Балканы, вы увидите, что они (реформы - УНИАН) воплощаются сейчас, пока мы разговариваем. Речь идет о политике", - заявил Кулеба.

"Если Европейский Союз на внутреннем уровне примет решение о том, что Украина одна из нас - мы увидим абсолютно другую динамику поддержки продвижения реформ. Это то решение, которое должно быть принято", - сказал министр.

Ранее президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится на расстоянии "световых лет" от выполнения критериев для вступления в Европейский Союз. По словам Кальюлайд, во время ее президентства за 5 лет Украина не продемонстрировала прогресса в выполнении Копенгагенских критериев.

Читайте такжеРада отказалась просить у США статус основного союзника вне НАТОКроме того, в августе в интервью украинским журналистам Кальюлайд заявила, что Украине понадобится 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в ЕС. Также, по словам президента Эстонии, Украинское государство не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. Кальюлайд призвала граждан своей страны не инвестировать в Украину.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина увидела в заявлении Кальюлайд про 20 лет до членства Украины в ЕС "сигнал о неготовности" Евросоюза расширяться.

С 21 февраля 2019 года необратимый курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

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Автор: Виталий Саенко