Сегодня было принято решение об усилении присутствия Госпогранслужбы, сил Нацгвардии и Нацполиции на украинско-белорусской границе.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина усиливает охрану границы и готовится к сценариям, которые происходят на польско-белорусской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам заседания Совбеза.

"Мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят сегодня на польско-белорусской границе", - отметил он.

Монастырский рассказал, что сегодня было принято решение об усилении присутствия Госпогранслужбы на украинско-белорусской границе.

Читайте такжеСНБО утвердил санкции против трех самолетов, которые летали в Крым – Данилов

Кроме того, на границе были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов.

"Также будут осуществлены усиления охраны государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции... В ближайшее время, подразделения теробороны также будут привлечены в приграничных областях..., чтобы быть готовыми к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов из африканских стран, которые находятся на территории Беларуси и искусственно передвигаются сегодня до польской границы, но мы не исключаем, что такой сценарий возможен и в отношении украинской границы", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что ответ украинских правоохранителей в случае такой ситуации будет четким и в рамках закона, регламентирующего защиту госграницы.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, А также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Автор: Антонина Доломанжи