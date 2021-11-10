Пограничники усиливают границу личным составом и спецсредствами.

Украина усиливает свою границу с Беларусью, готовясь к возможным провокациям с мигрантами.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, сейчас ситуация на границе полностью контролируемая.

"Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться до Украины мигранты", - говорит чиновник.

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Он добавил, что на границе уже усиливаются силы и средства для сдерживания в случае необходимости потока "нелегалов". В частности, ведется инженерное обустройство границы с соседним государством.

"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", - уточнил заместитель министра.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, А также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Автор: Юрий Годован