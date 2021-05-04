Аварийный 61-летний мост, который обвалился 3 мая возле села Гаек во Львовской области, ремонтировали во времена президента Петра Порошенко. Но вместо капитального ремонта просто положили асфальт, сообщил в Facebook блогер Рауль Чилачава.

"По дороге Луцк-Львов устал очередной мост. Тут же начался холивар по поводу того, что вот оно какое «Велике крадівництво». Потом выяснилось, что дорогу ремонтировали во времена Порошенко, но на мост денег не было, поэтому просто обновили на нем асфальт. Вышли сами на себя. Бывает...",- комментирует он.

По словам Чилачавы, "битва попередників з наступниками немного уже утомила, но хочется задать вопрос: если тогда не было денег на мост, то почему сейчас есть деньги на мост и где были деньги, когда не было денег на мост?".

Как сообщал Укравтодор, из-за обвала моста никто не пострадал, а для транспорта разработали схему объезда.

Мост через Западный Буг был построен в 1960 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. В прошлом году его включили в число объектов, которые отремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Тендер на разработку проектной документации уже проведен, в ближайшее время проект реконструкции представят техсовету, а затем максимально оперативно и качественно отстроят мост.

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Автор: Иван Бойко