Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки

Решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства.

"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета", - сказал премьер-министр.

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Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета, пишет НВ.

Он задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год. Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств.

У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 кв. м) в Чернигове.

Он имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены - Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах, а также считает, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки (№ 3675).

18 июня народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что президент Владимир Зеленский попросил фракцию "Слуга народа" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

19 июня Качура сообщил, что в его фракции нет голосов за назначение Шкарлета.

По словам народного депутата Ирины Верещук (фракция "Слуга народа"), у членов профильного комитета ВР возникли вопросы относительно якобы наличия плагиата в диссертации Шкарлета и его "политической ангажированности" из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

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