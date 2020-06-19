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Качура утверждает, что в "Слуге народа" нет голосов за назначение Шкарлета министром образования

12:38, 19 июня 2020
Политика
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Шкарлет - депутат говорит, что у "СН" нет голосов за назначение скандального ректора министром / Фото УНИАН

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура утверждает, что в его фракции нет голосов за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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"За" Сергея Шкарлета на должность министра образования нет голосов в "Слуге народа", - подчеркнул Качура.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Шкарлета министром образования и науки (№ 3675).

18 июня Качура заявил, что президент Владимир Зеленский попросил фракцию "Слуга народа" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

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