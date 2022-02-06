Александр Лукашенко дал интервью российскому пропагандисту Соловьеву.

Александр Лукашенко оскорбительно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "безголовым".

Пренебрежительное заявление он сделал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, запись которого опубликована на YouTube-канале "Соловьев Live".

По мнению Лукашенко, сейчас Зеленского "толкают" на войну.

"…Мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", – сказал он.

Читайте такжеЛукашенко угрожает вернуть Украину в "лоно славянства" (видео)В этом же интервью Лукашенко заявил, что если бы началась война с Украиной, она продлилась бы "три-четыре дня": "Понятно. Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится, ну, максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем".

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