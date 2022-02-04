Госдеп ввел визовые ограничения в отношении некоторых граждан Беларуси, в том числе замешанных в скандале со спортсменкой Кристиной Тимановской.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел визовые санкции против ряда белорусских граждан за преследование диссидентов и нарушение прав человека.

Заявление об этом госсекретаря Энтони Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента.

"Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Беларуси в соответствии с "запретом имени Хашогги" - инструментом, объявленным администрацией в прошлом году для противодействия транснациональным репрессиям. Сегодняшние меры направлены против нескольких граждан Беларуси за их участие в серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности. Соединенные Штаты осуждают все подобные действия, в том числе попытку насильственной репатриации белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", - говорится в заявлении.

Отмечается, что США приветствуют усилия Белорусского фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав человека спортсменов "в условиях жестоких репрессий режима Лукашенко и продолжающихся репрессий в отношении белорусов внутри страны и за ее пределами".

"Мы солидарны с госпожой Тимановской и всеми теми, кто столкнулся с попытками режима заставить замолчать критику. Это часть комплексных усилий по предотвращению и реагированию на акты транснациональных репрессий со стороны любого правительства, преследующего журналистов, активистов и диссидентов...", - гласит заявление.

Читайте такжеНАТО: Россия перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны"Кроме того, в Госдепартаменте выразили поддержку народу Беларуси и призвали режим Лукашенко:

прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов;

немедленно освободить всех политических заключенных;

вести искренний диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом;

выполнять свои международные обязательства в области прав человека;

прекратить принуждение уязвимых людей и свои ответные действия против правительств и групп, которые им помогают;

провести свободные и честные выборы под международным наблюдением.

"Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси", - заявляет ведомство.

Скандал на Олимпиаде: Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь

1 августа Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск.

Незадолго до этого спортсменка публично высказалась о решении руководства сборной без ее ведома поставить ее на дистанцию, которую она не должна была бежать.

"Я только что узнала новость о том, что буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид - эстафету 4 по 400 м. Оказывается, наше очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы. Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?" - Возмущалась Тимановская на своей странице в Instagram.

Читайте такжеПосле отказа возвращаться в Минск с Олимпиады Тимановская продает "одну из самых ценных" своих медалейВ НОК Беларуси официально прекращение участия Тимановской в Играх-2020 объяснили заключением врачей о ее эмоционально-психологическом состоянии.

В итоге в аэропорту Токио Тимановская обратилась к правоохранителям и Международному олимпийскому комитету.

Позже Польша выдала мужу спортсменки гуманитарную визу, и Тимановская через Вену улетела в Варшаву.

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