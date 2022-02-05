При этом сейчас он не верит в возможность полномасштабной войны в Европе.

Александр Лукашенко заявил, что если бы началась война с Украиной, она продлилась бы "три-четыре дня".

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Нет, слишком комфортно мы живем. Комфорт - это очень важно... Это просто на человеческом уровне", - отметил Лукашенко в ответ на вопрос о том, видит ли он возможность большой войны в Европе.

Кроме того, по мнению самопровозглашенного президента Беларуси, на Западе понимают якобы бесперспективность войны с силами Организации Договора о коллективной безопасности.

"ОДКБ что показало (речь, видимо, о событиях в Казахстане - УНИАН)? Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. ... Сил сколько там у нас было? Всего ничего, но мы показали. А если бы надо, там бы увеличились эти силы. Мы возле Алматы, а Путин в Нурсултане взяли аэропорты под контроль. ... В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Поэтому они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего, с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - сказал Александр Лукашенко.

Пропагандист Соловьев в свою очередь заявил, что Запад не хочет воевать с ОДКБ, а якобы планирует спровоцировать конфликт с Украиной.

"Понятно. Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится, ну, максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем", - ответил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, ранее, по данным западных СМИ, разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. По сценарию в ролике русские хотели изобразить нападение украинских военных на территорию РФ или на русскоязычное население на Донбассе. Осведомленные источники изданий отмечали, что этот план одобрили на самом высоком уровне в Москве.

Читайте такжеМарионеточная "Рада" и лагеря для украинцев: Bild показало план путча РФ в УкраинеГлавнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина пока не планирует военных операций по возвращению временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, США незадолго до обнародования информации в СМИ передали Украине информацию о том, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения.

Кроме того, в четверг, 3 февраля, Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима якобы из-за незаконного пересечения украинским беспилотником белорусской границы. В свою очередь Министерство иностранных дел Украины призвало Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям Российской Федерации.

Позже СМИ выяснили, что сбитый на территории Беларуси беспилотник-разведчик, которого режим Лукашенко назвал "украинским", на самом деле оказался российским.

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