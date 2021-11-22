Контакт двух президентов уже подготавливается.

Во время нового контакта президенты США и России затронут тему Украины.

Об этом в понедельник, 22 ноября, на пресс-конференции с главой МИД Ливана в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы для решения украинских вопросов, так как есть "нормандский формат" и есть "самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском комплексе мер и в последующих решениях".

"Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", - сказал Лавров.

Однако встречи с американской стороной, по его словам, таким механизмам не мешают, так как США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" по поводу Украины и якобы "могут повлиять на Киев сильнее".

Как утверждает Лавров, сроки и формат проведения взаимодействия Байдена и Путина уже обсуждаются.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, - его время и другие параметры сейчас обсуждаются, - несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал глава МИД.

"И, повторю еще раз, мы не видим необходимости создавать новые форматы, но и при прошлой администрации США у нас были контакты с американскими представителями, не подрывая авторитет "нормандской четверки", не покушаясь на прерогативы контактной группы, такие контакты вполне полезны для обмена мнениями и обсуждения того, каким образом огромное влияние США на киевский режим может быть употреблено на пользу делу", - добавил российский министр.

Читайте такжеВ Кремле заговорили о новой встрече Путина и Байдена до конца годаКак сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. В начале ноября в западных СМИ стала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, обнародованном 21 ноября, заявил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится ко вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

Сегодня, 22 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о готовящемся вторжении российских войск в Украину может быть ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева относительно силового решения проблемы Донбасса. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует наступление на Донбассе, а ищет пути дипломатического урегулирования вооруженного конфликта, начатого Россией.

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Автор: Катерина Комолова