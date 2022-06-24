В то же время российский министр не предоставил никакой аргументации.

Министр иностранных дел Российской Федерации в очередной раз отметился скандальным и неаргументированным заявлением по НАТО и Европейскому Союзу. На этот раз он обвинил военный и политический блоки в подготовке к войне с РФ.

Соответствующее заявление Лавров сделал во время визита в Азербайджан, информирует пропагандистское "РИА Новости".

На фоне предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО создаю коалицию для ведения войны с Россией.

"Похоже, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, на четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия не нападала на Украину".

6 июня Лавров был крайне возмущен тем, что Украина получила дальнобойное оружие.

6 июня самолет с Лавровым не пустили в Сербию – в ответ на это Россия снова начала пугать мир ядерным оружием.

8 июня стало известно о том, что в России хотят отменить постановление о независимости Литвы и называют его незаконным.

8 июня Лавров нахамил журналисту в ответ на вопрос об украденном в Украине зерно.

10 июня Россия обвинила Польшу в оккупации Украины.

16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров не смог объяснить, зачем Россия ворует украинское зерно.

16 июня в Foreign Policy появился материал, посвященный тому, что Путин сам свел на нет количественное превосходство войск РФ в Украине.

6 июня Лавров был крайне возмущен тем, что Украина получила дальнобойное оружие.

6 июня самолет с Лавровым не пустили в Сербию – в ответ на это Россия снова начала пугать мир ядерным оружием.

8 июня стало известно о том, что в России хотят отменить постановление о независимости Литвы и называют ее незаконной.

8 июня Лавров нахамил журналисту в ответ на вопрос об украденном в Украине зерне.

10 июня Россия обвинила Польшу в оккупации Украины.

16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров не смог объяснить, зачем Россия ворует украинское зерно.

16 июня в Foreign Policy появился материал, посвященный тому, что Путин сам свел на нет количественное превосходство войск РФ в Украине.

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