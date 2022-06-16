Официальные лица США склоняются к мысли, что Путин не хочет платить политическую цену и нести репутационные риски за признание реальных потерь своей армии.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страна-оккупант сама обнулила количественное превосходство своей армии над ВСУ.

Об этом говорится в материале Foreign Policy.

Как пишет издание, нежелание президента страны-агрессора Владимира Путина объявлять в России мобилизацию и называть войну войной, а не "спецоперацией", лишает агрессора преимуществ на поле боя.

Потенциально мобилизация позволила бы России вывести на поле боя тысячи солдат. Официальные лица США склоняются к мысли, что Путин не хочет платить политическую цену и нести репутационные риски за признание реальных потерь своей армии.

"Российские войска часто превосходили по численности украинские силы в многомесячных боях на Донбассе в соотношении более чем три к одному. Кремль захватил большую часть Луганской области, что выглядело сменой импульса войны. Но отказ отправлять на фронт дополнительные войска, набранные по призыву, сводит на нет преимущества России", — говорится в материале.

Тайная вербовка солдат для восполнения понесенных армией потерь все же идет, но, как правило, безуспешно. Собеседник Foreign Policy из европейской структуры безопасности рассказал о провале негласной кампании по мобилизации в Мурманской области.

Как говорится в материале, стратегические неудачи Кремля связаны не только с внутренней политикой, но и с западными санкциями. Переход России к артиллерийской войне на Донбассе вызван истощением запасов современного высокоточного оружия из-за высокого расхода и невозможности пополнения в условиях санкций.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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