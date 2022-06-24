Получение статуса кандидата на вступление в ЕС для воюющей страны – это символическое политическое решение, которое выражает поддержку Украины Европейским союзом в противостоянии рашистской агрессии.

Тот же президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что, если бы в Украине не началась полномасштабная война, то так быстро Украина не получила бы статус кандидата. Другими словами, по состоянию на 23 февраля, таких перспектив у нас не было. Даже когда, подписывая с ЕС соглашение об ассоциации, мы хотели вписать в документ просто теоретическую возможность присоединения Украины к ЕС когда-нибудь, еврочиновники нам в этом отказывали.

Вместе с тем, эйфория, которая накрыла украинское общество в связи с получением статуса кандидата – это главный позитивный, хотя и сиюминутный момент. Поскольку получение такого статуса – означает поднятие духа украинцев, открытие перед Украиной новых перспектив. У украинского общества появился колоссальный стимул меняться в лучшую сторону.

Вместе с тем, эйфория, которая накрыла украинское общество в связи с получением статуса кандидата – это главный позитивный, хотя и сиюминутный момент.

Второй позитивный момент – статус кандидата открывает нам возможности дополнительного финансирования для проведения реформ, чтобы начать процесс реального присоединения. Такой статус упростит получение финансовой помощи от ЕС. Появятся новые механизмы и инструменты.

Следующий позитивный момент – дополнительный стимул украинским чиновникам проводить необходимые реформы, о которых ЕС и США говорят нам, как минимум, последние восемь лет. К сожалению, те 144 реформы, о которых рапортовали предыдущий президент и правительство, были лишь фасадными, но не изменили систему. Теперь же, с большой долей вероятности, на украинских чиновников для проведения реформ в экономике, борьбе с коррупцией, реформы судебной системы и других, будут оказывать давление европейские бюрократы. Увы, без такого контроля эти реформы в Украине не двигаются.

Но есть и негативные моменты. Главное, учитывая особенности украинских чиновников всех времен, - они будут представлять получение Украиной статуса кандидата в ЕС в качестве огромной победы (также, как это было с безвизом, с политической ассоциацией с ЕС). Это может расслабить украинскую власть, и она не будет проводить реформы, а посчитает, что цель уже достигнута. Хотя статус кандидата – только промежуточный этап. И авторы этой победы не чиновники, а вооруженные силы Украины, которые, отражая российскую агрессию, впечатлили европейских чиновников настолько, что те решили ускорить момент получения Украиной такого статуса.

Еще один момент, который стоит помнить – статус кандидата не дает никаких гарантий, что страна в итоге присоединится к ЕС. Самый наглядный пример – Турция. Еще в прошлом веке она получила статус кандидата, но до сих пор не присоединилась. С другой стороны, на примере Турции можно проследить и позитивные моменты. На момент предоставления статуса кандидата она была очень экономически слаба. Украинская экономика на момент развала Советского союза по потенциалу была в лучшей форме, чем турецкая. Но Турция за эти годы провела ряд структурных реформ в экономике и достигла того уровня, который позволил войти в Большую двадцатку.

Еще один момент, который стоит помнить – статус кандидата не дает никаких гарантий, что страна в итоге присоединится к ЕС

Поэтому многое зависит от политических элит. Когда они заинтересованы, как было в Турции, страна достигла высоких результатов. У нас же с политической элитой проблемы. И есть опасения, что на следующих выборах они будут бить себя в грудь и преподносить новый статус Украины как победу, хотя их роль в этом минимальная, а до реальных результатов нужно провести множество реформ.

И еще один негативный момент – огромная забюрократизированность ЕС, большое количество чиновников и громоздкая налоговая система сделали экономики стран ЕС неэффективными и неконкурентными, привели к экономической стагнации. Бюрократический аппарат настолько расширился, требования к налогообложению, само количество налогов выросло, и это привело к торможению экономического роста. Поэтому, если нам будут навязывать такую политику, это может привести к стагнации и без того разрушенной войной экономики Украины. Просто копировать модель ЕС на данном этапе, по мнению ряда ведущих экономистов, нецелесообразно.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины