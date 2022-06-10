Сергей Лавров заявил, что якобы украинская власть подыгрывает польским коллегам.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров снова заявил о захвате украинской территории Польшей. Якобы об этом свидетельствуют решения президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава МИД РФ заявил росСМИ, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды, который сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

"Польша и те руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением истории, своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории. Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – заявил дипломат.

При этом он заявил, что Зеленский и Верховная Рада помогают Польше "активно осваивать" украинскую территорию, в частности об этом свидетельствует предоставление "особых прав полякам". Речь идет о намерении президента Украины внести в парламент проект закона об особом статусе поляков в Украине, который станет ответом на закон о предоставлении украинцам аналогичных прав с жителями Польши.

В свою очередь, по мнению Лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничений на валюту, и разрывов торговых связей.

В связи с этим союзники Украины начали активно помогать как в гуманитарной сфере, так и в военной. Одним из самых активных помощников в борьбе с оккупантами стала Польша.

Так, президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 июня, начал турне по европейским странам ради поддержки интеграции Украины в ЕС. Сначала он должен был отправиться в Португалию, затем посетить Италию и Румынию. По его словам, Варшава отправила Киеву более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках военной помощи.

В свою очередь Москва пытается ухудшить отношения между Украиной и Польшей, распространяя фейки. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Варшава якобы переходит к захвату территорий на западе Украины.

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