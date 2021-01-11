Глава МИД сравнил Милоша Земана с Вацлавом Гавелом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил кровавый штурм Капитолия в Вашингтоне с украинским Евромайданом.

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Соответствующий комментарий по этому поводу Кулеба оставил в Twitter.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего», - написал министр.

Что сказал президент Чехии

Ранее в интервью СМИ президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки в здании Конгресса США с Майданом.

Земан заявил, что «не любит насильственные революции», приведя в пример украинский Майдан.

При этом он считает, что президент США несет ответственность за беспорядки в Капитолии.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, которые отдали победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне был введен режим ЧС и комендантский час.

В ходе беспорядков одна из протестующих получила в Капитолии огнестрельное ранение и умерла в больнице.

8 января 2021 года появилась информация о том, что в результате штурма Капитолия скончался представитель правоохранительных органов США. Однако, вскоре в СМИ появилось опровержение информации о гибели одного из полицейских.

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Автор: Дмитрий Захаров