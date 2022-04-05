Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на полную поддержку в противодействии агрессии РФ от нового главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
Кулеба отметил, что ожидает сотрудничества с Дарчиашвили для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Министр также добавил, что ждет полной поддержки в вопросе агрессии РФ.
"Рассчитываю на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии", - подчеркнул министр.
Как известно, Дарчиашвили назначен на пост главы МИД Грузии 4 апреля. Его назначили на место Давида Залкалиани, который стал послом в США.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Кулеба обсудил с генсеком ООН ситуацию с безопасностью в Украине и "Бучанскую резню". Министр подчеркнул, что для России нет места в Совете ООН по правам человека.
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