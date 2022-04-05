Министр подчеркнул, что для России нет места в Совете ООН по правам человека.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию с безопасностью в Украине и "Бучанскую резню".

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Министр рассказал генсеку ООН о текущей ситуации с безопасностью и "Бучанской резне".

"Подчеркнул, что Украина будет использовать все доступные механизмы ООН для сбора доказательств и привлечения к ответственности российских военных преступников. Для России нет места в Совете ООН по правам человека", - написал он.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Кулеба пригласил в Бучу всех сомневающихся в необходимости жестких санкций против РФ, а впоследствии добавил, что Россия хуже, чем боевики "Исламского государства".

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры после этого заслуживают только смерти. В России назвали информацию о пытках, изнасилованиях и убийства "провокацией".