По словам главы МИД Украины, пришло время отодвинуть в сторону все сомнения, нежелание и бизнес-аргументы, и подумать о страданиях людей и о необходимости остановки российской военной машины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашает министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) посетить Бучу, чтобы развеять сомнения Запада в отношении необходимости применения новых жестких санкций против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс в Варшаве.

"Я знаю, что у некоторых стран, которые принадлежат к Группе семи, все еще есть сомнения относительно целесообразности применения тех или иных санкций. И поэтому я приглашаю этих коллег... посетить до министерской своей встречи в четверг Бучу и развеять любые сомнения", - заявил Кулеба.

"В каждой стране не зависит решение только от министров иностранных дел, поэтому я предлагаю этим коллегам взять также любого из их правительств, из тех, кто сомневается, и также посетить Бучу", - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД Украины подчеркнул, что страны Запада продолжают разжигать военную машину РФ с помощью платы за топливо, торговли, которая до сих пор происходит, и через финансовые операции, которые осуществляются через те российские банки, которые до сих пор не были отключены от SWIFT.

"Полумер больше уже недостаточно. Я требую от моих партнеров от имени жертв Бучи и народа Украины принять наиболее суровые санкции против России на этой неделе", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что пришло время отодвинуть в сторону все сомнения, нежелание и бизнес аргументы, и подумать о страданиях людей, о необходимости остановки российской военной машины.

Зверства русских в Буче

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали из города российских оккупантов. Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки населенного пункта.

На улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры после этого заслуживают только смерти.

В России назвали информацию о пытках, изнасилованиях и убийства "провокацией".

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