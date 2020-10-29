Глава агентства считает, что КСУ нужно реформировать.

Конституционный суд Украины нужно реформировать, ведь в его планах - отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке и земельную реформу.

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Об этом изданию "Бабель" заявил председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. Он пояснил, что новый состав Конституционного суда мог бы изменить принятые ранее решения.

Относительно обновления состава суда, глава НАПК предположил, что парламент мог бы принять для этого специальный закон.

"Сейчас в КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языках, земельную реформу, поэтому я не вижу другого пути [кроме реформирования суда]», — заявил Новиков.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

Как известно, в июле 2020 года 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции. Народные депутаты считают закон неконституционным в целом.

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

28 июля КС признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

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Автор: Андрей Василюк