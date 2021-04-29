Кремль продолжает настаивать на встрече Зеленского и Путина в Москве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского, сказал, что "конкретики" с Банковой не получали.

Об этом Песков рассказал в эфире Первого телеканала, цитирует РИА Новости.

Читайте такжеПапа Римский готов быть посредником на встрече Зеленского с Путиным – кардиналОн уточнил, что контакты с Банковой поддерживает заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины. Из Офиса президента никакой конкретики не поступало", – сказал он.

Спикер Путина снова повторил, что глава Кремля готов встретиться с украинским президентом в Москве, но не хочет поднимать во время разговора вопрос Донбасса.

"Ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить о двусторонних отношениях с Украиной", – ответил Песков.

Зеленский предложил Путину встретиться: предыстория

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его Офиса Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

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Автор: Яна Ставская