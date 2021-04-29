Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского, сказал, что "конкретики" с Банковой не получали.
Об этом Песков рассказал в эфире Первого телеканала, цитирует РИА Новости.
Читайте такжеПапа Римский готов быть посредником на встрече Зеленского с Путиным – кардиналОн уточнил, что контакты с Банковой поддерживает заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины. Из Офиса президента никакой конкретики не поступало", – сказал он.
Спикер Путина снова повторил, что глава Кремля готов встретиться с украинским президентом в Москве, но не хочет поднимать во время разговора вопрос Донбасса.
"Ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить о двусторонних отношениях с Украиной", – ответил Песков.
Зеленский предложил Путину встретиться: предыстория
- 20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.
- 22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.
- 26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его Офиса Андрею Ермаку.
- В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.
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